العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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القتل تعزيراً لمهرب هيروين في القطيف

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القتل تعزيراً لمهرب هيروين في القطيف
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نفذت وزارة الداخلية اليوم حد القتل تعزيرا بمهرب مخدرات باكستاني الجنسية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وأصدرت الداخلية بياناً أفادت فيه بأنه تم القبض على المدعو/ محمد أكبر شفيق – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية

من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بما نسب إليه

وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً

وأيد الحكم من محكمة الإستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الخميس 19 /5 / 1438هـ في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية”.

التصنيف: محليات

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