العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وقف التيار الكهربائي عن حدائق الاحساء احترازياً

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وقف التيار الكهربائي عن حدائق الاحساء احترازياً
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أوقفت أمانة الأحساء احترازياً التيار الكهربائي في الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية وذلك حتى انتهاء موسم الأمطار

انطلاقا من مسؤوليات الأمانة في تحقيق وسائل الأمن والسلامة في خدماتها.

وعزا المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء خالد بووشل ذلك الإجراء لحرص الأمانة على سلامة

مرتادي المرافق العامة الخدمية، وتفادي وقوع أي سلبيات.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر والابتعاد عن مصادر الكهرباء (أعمدة الإنارة ، كبائن الكهرباء )

خلال هطول الأمطار والابتعاد عن تجمعات المياه، وفي حالة وجود أي ملاحظة إبلاغ الطوارئ على 940 .

التصنيف: محليات

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