“الراجحي للتأمين” تقدم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي “التعليم”

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وقعت شركة الراجحي للتأمين التعاوني يوم أمس الأربعاء إتفاقية مع وزارة التعليم لتقديم خدمات التأمين الصحي الإختياري لمنسوبي الوزارة وأفراد أسرهم.

وقالت الشركة عبر بيان لها على تداول، أنها ستقوم بتوفير غطاء تأميني طبي اختياري لكافة منسوبي وزارة التعليم

وأفراد أسرهم، على أن تبدأ التغطية التأمينية بتاريخ 1438/08/1هـ الموافق 2017/04/27م ، ولمدة سنة ميلادية.

وأشارت الشركة أن هذه الإتفاقية تعكس ثقة وزارة التعليم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني لتقديم أفضل الخدمات لعملائها

وتوقعت الشركة أن يسهم الاتفاق في آثار مالية ايجابية للنتائج المالية لعام 2017 م .