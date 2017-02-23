نجاح عملية معقدة لمصاب في حادث بمركزي عرعر

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أجرى فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي، عملية جراحية ناجحة لمصاب في حادث مروري

حيث استقبل المستشفى مريض عظام محول من مستشفى القريات العام إثر حادث مروري

وكان يعاني من كسر مفتت بالثلث العلوي لعظمتي الساق ممتد إلى سطح مفصل الركبة اليمنى.

وبعد معاينة المريض وعمل الفحوصات الطبية والإشعاعية اللازمة تقرر إدخاله قسم العمليات

وتم إجراء عملية تثبيت الكسر بواسطة شريحة تشريحية ذاتية الغلق لأعلى عظمة الساق، بالرغم من صعوبة الكسر

إلا أن العملية تكللت بالنجاح ، حيث استغرقت قرابة الساعتين.