إزالة مباسط عشوائية ومصادرة 357 كيلوجراماً من الأطعمة الملوثة بمكة

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نفذت لجنة متابعة المباسط المخالفة والباعة الجائلين بأمانة العاصمة المقدسة، عددا من الجولات الميدانية في منطقة العزيزية، شملت الباعة المفترشين، أمام المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والحدائق العامة والساحات المحيطة بالمساجد بالشوارع العامة.

وأوضح رئيس لجنة متابعة المباسط المخالفة والباعة الجائلين فهد عسيري، أن الحملة

أسفرت عن مصادرة 5600 قطعة من الإكسسوارات والملابس الجاهزة وألعاب الأطفال

واكسسوارت الجولات والعطورات، و357 كيلوجراماً من الأطعمة المكشوفة والملوثة

وضبط سيارتين استغلها أصحابها لعرض البضائع عليها، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات

واتخاذ الإجراءات النظامية، وسلمت المصادرات لبلدية العزبزية الفرعية

وتسليم أصحاب السيارتين لقسم شرطة العزيزيه لاتخاذ اللازم بحقهم.

وأكد أن الأمانة تقوم بتكثيف جهودها لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين

والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري

وذلك حفاظاً على تقديم أفضل الخدمات وتهيئة الأوضاع الصحية

وتوفير سبل الراحة والطمأنينة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.