إغلاق (5) مصانع وتغريم (3) منشآت خالفت المعايير البيئية

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غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاث منشآت , مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة

وأغلقت الهيئة خمسة مصانع خالفت الاشتراطات والمقاييس البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

وشدد مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة جازان أحمد مدخلي،على استمرار

عمليات التفتيش بفرع الهيئة على المصانع والمنشآت

وأشار إلي أن ذلك يأتي في إطار الحملة التي تقوم بها الهيئة بجميع المناطق

على المنشآت والمصانع لتصحيح وضعها وإلزامها بتطبيق الاشتراطات البيئية التي تُسهم في خلو المنشأة من أي أضرار بيئية .