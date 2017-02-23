إغلاق 6 مخابز أخلت بأوزان الأرغفة بالمدينة المنورة

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أغلقت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة 6 مخابز لإخلالها بالأوزان المحددة للأرغفة ومخالفتها الاشتراطات الصحية

وأفاد مدير الإدارة العامة للشؤن الرقابية والأسواق محمد الشتاء بأن الجولة شملت عددا من أحياء المدينة

وتم خلالها ضبط العديد من المخالفات منها : افتقاد الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالوزن المحدد

للخبز (510 جرام) وتم خلال الجولة إغلاق (6) مخابز لعدم التقيد بوزن الخبز ومخالفة الاشتراطات الصحية.

وأضاف الشتاء بأن الأمانة ستقوم اعتبارا من جمادى الآخرة القادم بجدولة الزيارات الرقابية

على مثل هذه الأنشطة للتأكد من تلافي جميع الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة

وخاصة في نقصان وزن الأرغفة ، محذرا جميع المحلات من التلاعب

في نقص الوزن أو مخالفة الإشتراطات الصحية وتهيب بالمواطنين والمقيمين

بالإبلاغ فورا عن أي حالة مشابه والتعاون والتكاتف من أجل القضاء على الغش

في أوزان الأرغفة أو غيرها من الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة.