مقتل مواطن واختطاف آخر في هجوم مسلح على استراحة بسيهات

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الشرقيه – وليد الفهمي

قُتل مواطن واختُطف آخر إثر هجوم مسلحين على استراحة داخل أحد المزارع بمدينة سيهات بمحافظة القطيف، فجر اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إنه عند الساعة 5:15 فجراً، باشرت دوريات الأمن ومركز الشرطة بسيهات بلاغاً عن تعرض مواطنين لاعتداء من خمسة أشخاص مقنَّعين ومسلحين بأسلحة رشاشة، وذلك أثناء تواجدهم باستراحة خاصة عائدة لأحدهم داخل إحدى المزارع بسيهات.

وأضاف أن الحادث أسفر عن اختطاف أحدهم تحت تهديد السلاح، فيما وُجدت مركبته متوقفة في وضع التشغيل بالقرب من بوابة الاستراحة وبداخلها شخص آخر متوفى نتيجة تعرضه لإطلاق نار.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا زالت إجراءات الضبط الجنائي وجمع المعلومات والتحريات قائمة لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد دوافعها والمتورطين فيها، ومعرفة مصير الشخص المفقود.

وكشف طلال العتيبي أحد زملاء المتوفي في اتصال هاتفي مع “البلاد” اخر الساعات التي كانت شاهدة لحياة عبدالله العتيبي مبينا انه اجرى اتصال هاتفي معه عند الساعه العاشرة مساء الخميس للاطمنان عنه وتحديد موعداً للإلتقاء به كونهم لم يلتقوا سوياً منذ أسبوع.

واضاف تحدثت معه عن امور عده خارجه بشكل عام عن العمل واموره حيث اكد لي عبدالله في حديثه انه بالعمل وعند الانتهاء من الدوام سوف يكون هناك اتصال بينهما.

وأشار إلي أن عبد الله العتيبي يبلغ من العمر عبدالله 33 عام ومتزوج منذ ما يقارب 4 اشهر ، وكان مشهود له بالخير .

ونفى طلال ان يكون عبدالله احد منسوبي المباحث العامة مؤكدا انه من منسوبي شرطة المنطقة الشرقية بالقطيف وتحديدا بالبحث الجنائي.

هذا وحصلت “البلاد” على صورا لبعض الرسائل التي قام بارسالها المرحوم رحمه الله لبعض زملائه.