إعلان حالة الطوارئ بمطار أبها بسبب تجاوز طائرة مدرج الهبوط

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أبها – وليد الفهمي

تسببت طائرة تابعة لطيران نسما في إعلان حالة الطوارئ بمطار أبها ، بعدما تجاوزت نهاية مدرج المطار ، فيما لم ينتج عن الحادث أي اصابات

وقالت هيئة الطيران المدني في بيان لها “انه وأثناء هبوط رحلة طيران نسما رقم 154 الساعة 8:28 مساء اليوم الجمعة 28 أبريل 2017 بمطار أبها تجاوزت الطائرة نهاية المدرج

وأضافت “عليه أعلنت حالة الطوارئ بالمطار وباشرت الجهات المعنية الحادث بأسرع وقت ولم ينتج عنه أي إصابات للركاب أو طاقم الطائرة ولله الحمد”.

واشارت إلي أن إدارة المطار باشرت إجراءات سحب الطائرة وأعيدت لساحة وقوف الطائرات وتم إنزال الركاب، وأعيد فتح المطار أمام الحركة الجوية المعتادة الساعة 9:30 مساء”.

وأقرت بأن إغلاق المدرج قد أدى إلى تأخر بعض الرحلات بسبب إجراءات الصيانة والتأكد من جاهزية المدرج لاستئناف الرحلات .

وقطعت بأن مكتب تحقيقات الطيران سيتولى إجراء التحقيق لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث كما هو متبع في مثل هذه الحالات.