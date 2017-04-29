ضبط شقة سكنية تم تحويلها لمستودع لتخزين الأغذية غرب الدمام

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ضبطت بلدية غرب الدمام شقة سكنية ، تم استغلالها كمستودع لتخزين مواد غذائية ، تفتقر للاشتراطات الصحية ، إضافة إلى ضبط شاحنة نقل مجهولة المصدر .

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن بلدية غرب الدمام تلقت بلاغ من مواطن ،يفيد بوجود عمالة وافده تستغل شقه سكنية كمستودع للمواد الغذائية تقوم من خلالها بتخزين المواد الغذائية ومن ثم توزيعها على مراكز تموين المواد الغذائية

مؤكداً توجيه المراقبين الصحيين لمراقبه الموقع في الأوقات التي يتم العمل بها , لافتاً إلى أن البلدية قامت بإغلاق الموقع تمهيدا للتأكد من سلامة المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشدد رئيس بلديه غرب الدمام على أن البلدية مستمرة في مراقبة المحلات ومن ضمنها المنشآت الصحية ، وأن التعاون مع الأهالي والمستهلكين مطلب هام في رصد المخالفات والإبلاغ عنها التي قد تحدث في الفترات ما بين الزيارات الدورية على المحلات ، مؤكداً على أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد على أهمية التعاون بين البلديات والمواطن فيما يخدم الصالح العام ، حيث أن هذا التعاون ليس مستغرب من المواطنين الحريصين على الصحة العامة وأن البلدية تثمن دور المواطن في الابلاغ عن المخالفات التي تم رصدها ، مطالباً الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات او مخالفات في المنشآت الصحية عبر خدمة 940 الالكترونية و قنوات التواصل الخاصة بالأمانة ،التي تتلقى الشكاوى على مدار اليوم .