اليمن.. مقتل 20 مسلحًا من الانقلابيين خلال عمليات تمشيط في ميدي

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أعلن الجيش اليمني اليوم مقتل 20 مسلحًا من مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية خلال عملية تمشيط نفذتها قواته في مدينة ميدي غرب البلاد .

وذكر موقع الجيش اليمني “سبتمبر نت” أن جرحى آخرين سقطوا خلال عملية التمشيط لمواقع والمليشيات ومباني تقع جنوب غربي المدينة .

ونقل الموقع عن قائد كتيبة المهام الخاصة في اللواء 82 مشاه النقيب مثنى عباس العزعزي قوله إن قوات الجيش داهمت مواقع الحوثيين في الحارة الغربية وطهرت منطقة كدف أم القراقر، ومكتب مجموعة الصحيح كما طهرت خنادق وتحصينات للمتمردين .

وأفاد العزعزي إن 20 مسلحًا من العناصر الانقلابية قتلوا وجرح عشرات آخرين إلى جانب اغتنام الجيش الوطني كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة .