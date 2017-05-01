مدني الطائف يحذر من الاقتراب من مجاري الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار

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حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمقيمين من الاقتراب من مجاري السيول والأودية ومواقع تجمع المياه التي تخلفها الأمطار .

وأوضح المتحدث الإعلامي بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أنهم تقلوا تنبيه متقدم من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة, يشير إلى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطه تحد من الرؤية الأفقية على محافظة الطائف والأجزاء المجاورة لها .

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني