القبض على عصابة تسرق سائقي الأسر وتستولي على مركباتهم

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ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على عصابة تضم ستة مواطنين يقومون بالاعتداء على وافدين يعملون بمهنة سائق خاص وسلبهم تحت تهديد السلاح

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، في بيان له، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة رصدت عدداً من جرائم الاعتداء على وافدين يعملون بمهنة سائق خاص، تمثل أسلوبهم الإجرامي بطرق أبواب غرف السائقين والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات وكذلك الاستيلاء على ما بعهدتهم من سيارات واستخدامها في استيقاف المارة وسلبهم.

وأضاف “لأهمية تلك البلاغات فقد تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة للتصدي لتلك الجرائم والإطاحة بمرتكبيها حيث عمدت لوضع الخطط اللازمة والإجراءات البحثية الدقيقة ومراقبة المواقع التي يستهدفها الجناة، وقد أسفرت الجهود بتوفيق الله في حصر الاشتباه في 6 أشخاص “سعوديين الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر”.

وتابع: “أشارت الدلائل إلى وقوفهم خلف تلك الحوادث حيث تم ضبطهم تباعاً من خلال كمائن محكمة، وبمناقشهم مبدئيا اعترفوا بارتكاب 14 جريمة اعتداء وسرقة سيارات واستخدامها في استيقاف المارة وتهديدهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليه ومقتنيات شخصية موزعين الادوار فيما بينهم ومتقاسمين المسروقات.

وأكد المتحدث أنه تم التحفظ على المتهمين وإيقافهم بمركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهم ومقارنة اسلوبهم الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.