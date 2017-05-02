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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بسمو أمير دولة قطر، فيما أبدى سموه سعادته بزيارة المملكة ولقائه الملك المفدى.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مأدبة غداء تكريماً لسمو أمير دولة قطر والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله المستشار بوزارة الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما حضر من الجانب القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، ومحمد بن ناصر الهاجري مدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري، والشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، والشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير قطر لدى المملكة.