الطقس.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق بالمملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ،جازان ،عسير ،الباحة) ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الشرقية منها

في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك ،المدينة المنورة ،حائل ،القصيم ،الرياض ،الجوف ،الحدود الشمالية ،والشرقية) مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .