شاهد.. عمال مطعم يعيدون الأرز الملقى على الأرض لبيعه للزبائن

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر عمال في أحد المطاعم، أثناء قيامهم بإعادة تعبئة الأرز الملقى على الأرض، لبيعه للزبائن من جديد

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص كان برفقة العمال داخل المطعم، حالة الاستهتار بين العمال، حتى إنهم يعيدون تعبئة الأرز ملوثًا بأتربة الأرضية وشوائبها

وأثار مقطع الفيديو موجة غضب عارمة أواسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين الجهات المختصة بالتدخل الفوري واتخاذ أقصى العقوبات بحق المطعم