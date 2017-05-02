المملكة وقطر توقعان مذكرتي تفاهم في مجال التعليم والنقل الجوي

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وقع الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي القطري والشيخ عبدالله بن ناصر رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الجانب القطري في مجلس التنسيق السعودي القطري محضر الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي القطري وذلك في قصر السلام بجدة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع البرنامج التنفيذي الثالث في المجال التربوي والتعليمي وقعها من الجانب السعودي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومن الجانب القطري وزير التعليم والتعليم العالي الدكتور محمد الحمادي .

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي وقعها من الجانب السعودي وزير النقل سليمان الحمدان، ومن الجانب القطري وزير المواصلات والاتصالات جاسم السليطي .

حضر التوقيع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف مستشار وزير الداخلية ، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني ، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم ،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر عبدالله العيفان وأمين مجلس التنسيق السعودي القطري عبدالله العنزي .

فيما حضره من الجانب القطري وزير المالية علي العمادي، ووزير البلدية والبيئة محمد الرميحي ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، ومدير شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية علي آل محمود والشيخ عبدالله بن ثامر سفير دولة قطر لدى المملكة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الشيخ سيف آل ثاني، والسفير سعود بن عبدالله آل محمود ، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية اللواء عبدالعزيز الأنصاري .