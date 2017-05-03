أمانة المدينة تزيل تعدي على أرض حكومية بمساحة ربع مليون م2
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أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدية العقيق تعدي على أرض حكومية بلغت مساحتها الإجمالية 250 ألف متر مربع في حمراء الأسد.
وأوضح رئيس بلدية العقيق المهندس علي الحجوري أن حالة التعدي التي تعدّ الأكبر من حيث المساحة
تضمنت قيام مجهولين بوضع الحواجز والعقوم الترابية على الموقع
مبيناً أن الجهات المختصة بالبلدية قامت بإزالة الإحداث بالتعاون مع الدوريات الأمنية, ومباشرة إزالة جميع التعديات المذكورة.
الوسوم:أراضي حكومية, المدينة المنورة
التصنيف: محليات
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