الحملة السعودية تقدم مساعدات لـ 1032 أسرة سورية في الأردن

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واصلت الحملة الوطنية السعودية توزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن والمتمثلة بأطقم الأواني المنزلية وملحقات المائده والحقيبة الصحية حيث تم استهداف عدد 1032 عائلة سورية بواقع 3851 مستفيد في محافظة المفرق وذلك ضمن مجموعة البرامج التي تطلقها الحملة في هذا الوقت وهي “شقيقي سفرتك هنيه” و”شقيقي صحتك غالية ” لتصل الحملة بهذا التوزيع للمحطه 123 .

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة مستمره بتوزيع المساعدات الإغاثية لتغطي أكبر قدر ممكن من الأشقاء اللاجئين السوريين في الداخل السوري والدول المجاوره له وذلك من خلال البرامج التي تطلقها لتلبية احتياجات الأشقاء السوريين في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأكد السمحان أن الحملة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الإنسانية للأشقاء السوريين ، ومستمرة بإذن الله بتنفيذ مشاريعها الانسانية المتنوعة ، وذلك لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.