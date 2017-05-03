بوابة موحدة للقبول الإلكتروني للكليات التقنية بالرياض

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أسدلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الستار عن انضمام الكليات التقنية وفروعها بمنطقة الرياض إلى البوابة الموحدة لقبول خريجي الثانوية العامة.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتورراشد الزهراني، أن اللجنة التنسيقية للقبول الموحد بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أقرت في اجتماعها الذي عقد بحضور ممثلين عن المؤسسة انضمام الكليات التقنية إلى بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب بمنطقة الرياض، والجدول الزمني للقبول للعام الدراسي القادم 438 /1439هـ حيث من المقرر أن يتم فتح البوابة لجميع التخصصات الجامعية والتقنية للبنين بمنطقة الرياض يوم الاثنين الموافق 9 /10 /1438هـ، وستستمر حتى الساعة 12 ظهراً من يوم الثلاثاء 17/ 10 / 1438هـ على الرابط (www.rbu-admit.edu.sa ).