هيئة تنظيم الكهرباء تنفي رفع رسوم التعرفة الكهربائية

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نفت هيئة تنظيم الكهرباء رفع رسوم التعرفة الكهربائية، مؤكدة أن لا علاقة لها بالتنظيم الوظيفي حول تقليص الكهرباء لأعداد موظفيها.

وقالت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم أنه ليس للهيئة علاقة بأي شكاوى للموظفين المتضررين، مؤكدة أن هناك جهات مختصة لمثل هذه القضايا، كما نفى المحافظ علاقة الهيئة بالتنظيم الوظيفي الذي تم تداوله إعلاميا حول تقليص الكهرباء لعدد من موظفيها.

ووأشارت إلي أن ما يشاع حالياً حول رفع رسوم التعرفة الكهربائية غير صحيح على الإطلاق، مشيراً إلى أن الجهة المشرعة لمثل هذه الأمور هو مجلس الوزراء. كما أنه ليس من صلاحيات شركة الكهرباء رفع التعرفة من تلقاء نفسها، وهذا الأمر له تنظيم خاص، ولا يتم إقراره إلا بقرار من مجلس الوزراء.