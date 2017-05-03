تشخيص 4 حالات تعاني من مرض وراثي نادر بنجران

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نجح مستشفى الملك خالد بنجران ممثلًا في أقسام المختبرات وبنوك الدم في تشخيص مرض وراثي نادر يصيب الصفائح الدموية يعرف باسم متلازمة ماي هيلجين MAY HEGGLIN SYNDROME

وجرى تشخيص أربع حالات خلال الأسبوعين الماضيين بواسطة كوادر طبية عالية التأهيل

وتم إعداد نتائج الحالات والتقارير وأرسالها إلكترونيًا للأطباء لمتابعة الحالات إكلينيكيًا وتحديد الإجراءات العلاجية المناسبة.

من جهة أخرى أجرت أقسام المختبرات وبنوك الدم بالمستشفى خلال الـ 6 أشهر الماضية من العام الحالي

فحوصات مخبرية للمرضى والمراجعين في أقسام الكيمياء الإكلينيكية

ودلالات الأورام بعدد فحصوات مخبرية تجاوز 700 ألف عينة مخبرية بينما بلغ عدد المتبرعين بالدم خلال نفس الفترة 2178 متبرعًا .