الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية للميليشيات في تعز

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تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم من السيطرة على مواقع استراتيجية لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية في بيان لها أن قوات الجيش بإسناد من طيران التحالف العربي تمكنت من السيطرة على سلسلة جبال “العمري ، وحوزان” في مديرية “ذوباب” غربي تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح، مما سيتيح لها قطع خطوط الإمداد على معسكر “العمري ” والذي ما يزال تحت سيطرة الميليشيات.

وأفادت وزارة الدفاع اليمينة بأن المعارك والغارات الجوية التي شنها طيران التحالف العربي ،أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيات الحوثي وصالح بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية تابعة لها وأشار البيان إلى أن معارك أخرى دارت بين قوات الجيش والميليشيات في مديرية “مقبنة ” بالجبهة الغربية لمدينة تعز وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات بينهم قيادي.

في السياق ، قتل ثمانية من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح وأصيب ستة آخرون بقصف لقوات الجيش اليمني في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية بالمحافظة بهذا الخصوص “إن القصف استهدف مواقع للميليشيات في جبهة “صرواح” غرب المدينة بعد ساعات من غارة جوية شنها طيران التحالف العربي على دورية عسكرية كان على متنها قيادي في الميليشيات ما أدى إلى مقتله وعدد من مرافقيه”.