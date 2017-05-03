التأمينات الاجتماعية تحقق المركز الأول في قطاع العمل والعمال

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حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنجازًا جديدًا في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث تمكنت المؤسسة من تحقيق المركز الأول في مؤشر قياس التحول الخاص بقطاع العمل والعمال بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الخدمية.

وحلت المؤسسة في المركز الرابع في مرحلة التميز والتحسين متفوقة على (156) جهة حكومية تم قياسها في هذه المرحلة وفق ما أوضحه تقرير القياس السابع للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية

وحصلت المؤسسة على نسبة بلغت (97.89%). وتأتي المرحلة السابعة من قياس التحول لتعزز ما بذلته المؤسسة في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وتواكب مرحلة “التميز والتحسين” (المرحلة الثالثة من مراحل منهجية قياس التحول)، التي تنطلق منها الجهات الحكومية للتميز في تقديم خدمات بشكل إلكتروني وبكفاءة وجودة مناسب.

وأوضح محافظ تقنية المعلومات أحمد بن محمد العمران، أن تحقيق المؤسسة لهذا الإنجاز جاء نتيجة لسعيها الدائم للتميز ولتحسين مختلف الخدمات المقدمة لعملائها، ومنها الاستفادة من التكامل مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات استباقية لعملائها، وذلك حفاظًا على حقوقهم واختصارًا للتكاليف، التي تحتويه الوسائل الإلكترونية التقليدية في تقديم الخدمات.