خادم الحرمين يبحث مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني تطورات الأوضاع في المنطقة

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني الفريق الأول الركن زبير محمود حيات.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين

وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة التعاون بين دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.