وزارة التجارة تضبط أكثر من 14 ألف شماغ مغشوشة بالرياض

شارك عبر واتساب

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار عدد من المواقع لإحدى الشركات الواقعة بحي الشفاء جنوب مدينه الرياض تمارس عمليات الغش التجاري

وأشارت الوزارة إلي أن الشركة درجت على استيراد أشمغة وغتر من الصين وتقوم بطباعة استيكرات وكراتين مزورة وتضع عليها عبارة صناعة انجليزية وصناعة سويسرية.

وقالت أن رجال الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار تمكنوا من ضبط عدد كبير من الأشمغة والغتر بلغ عددها 14350 ألف بعضها مغشوشة بمسميات مختلفة وبعضها بدون أسماء تجارية .

وأغلقت الوزارة المقرات المتورطة في هذا العمل، واستدعت المسئولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة.

الجدير بالذكر أن الغش التجاري يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً.

وشددت الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض سلامة المستهلكين للخطر.