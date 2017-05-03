أمير مكة يُطلق “مؤشر مستوى” لتقييم جودة الخدمات الحكومية بالمنطقة

شارك عبر واتساب

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مؤخراً مشروع قياس جودة الخدمات في الإدارات والمؤسسات الحكومية الذي قدمته وعملت على تنفيذه لجنة تنمية الخدمات في مجلس المنطقة.

وشدد سموه على أهمية مشاركة أبناء المنطقة في تقييم الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية

ما يسهم في تطويرها وتحسينها بشكل مستمر لتواكب تطلعات القيادة وآمال المجتمع.

ويهدف المشروع إلى نشر نحو 150 جهازاً لاستطلاع آراء المواطنين في المرافق الحكومية كخطوة أولى لقياس مستوى رضا المتعاملين مع تلك المرافق.

ويبرز المشروع الدور والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي تؤكد أهمية تقديم الخدمات على أرقى المستويات للمواطنين والزوار والحجاج والمعتمرين.

ويوفر المشروع قاعدة بيانات ضخمة تساعد المسؤولين في الإدارات ذات الصلة من الاطلاع على النتائج لحظة بلحظة ، وتوفير مؤشرات تدعم إتخاذ القرارات في سبيل تحسين وتجويد مستوى الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار والحجاج والمعتمرين بلغات عدة، ومن المتوقع أن يغطي المشروع أيضاً منافذ الدخول والمغادرة لقياس مستوى رضا القادمين إلى المملكة العربية السعودية والمغادرين منها.