السيول تعطل حركة المرور في نيويورك

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هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على مدينة نيويورك أمس (الجمعة)، وأحدثت سيولاً جارفة تسببت في تعطيل حركة المرور وتنقل المواطنين.

وأصدرت الهيئة الوطنية للطقس تحذيراً من حدوث سيول في معظم مناطق المدينة وعدد من ضواحيها، في ظل موجة من اضطراب الطقس تمتد عبر قطاع كبير من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وهطول أمطار وصل منسوبها إلى ثلاث بوصات.

وقال مكتب إدارة الطوارئ في نيويورك: “إن الأمطار أدت إلى إغلاق طريق وست سايد هايواي في مانهاتن وتسببت في شلل مروري”.

وعانت العديد من رحلات الطيران من وإلى نيويورك من التأخير، كما اضطرت شركات الطيران لإلغاء بعض الرحلات.