وفاة وإصابة 8 أشخاص اثر انقلاب سيارة بجدة

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تُوفي شخصين واصيب ٦ اخرين بإصابات مختلفة تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة،إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم

وأفاد المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أبوزيد أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب نتج عنه حالتين وفاة و٦اصابات.

وقال أنه فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافيه، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني محمد راشد، إلى موقع الحادث، ليجدوا إصابتين حالتهم خطيرة و (4) إصابات متوسطة، وحالة تم اسعافها بالموقع

وأضاف تم تقديم العناية الطبية اللازمة بالموقع، وجرى نقل الحالات الى مستشفى الحرس وشرق جدة.