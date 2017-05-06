العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المرور: افساح الطريق لسيارات الإطفاء عند “الإشارات” لا يعد مخالفة

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المرور: افساح الطريق لسيارات الإطفاء عند “الإشارات” لا يعد مخالفة
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قطعت الإدارة العامة للمرور، بأن افساح الطريق لسيارات الإطفاء عند “الإشارات” الضوئية لا يعد مخالفة مرورية، حتى لو أدى ذلك إلى تصوير جهاز الرصد الآلي “ساهر” للمركبة.

وأفاد إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أنه حسب المادة 8 / 54 من نظام المرور

والتي تنص على (عند سماع مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية وكان السائق في ملتقى أو تقاطع الطرق

وجب عليه أن يبادر على الفور إلى إخلاء مكانه لتأخذ تلك المركبات طريقها دون أدنى إعاقة).

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التصنيف: محليات

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