الخطوط السعودية تنقل قرابة ثلاثة ملايين ضيف خلال شهر أبريل

شارك عبر واتساب

حققت الخطوط السعودية رقماً فياسياً غير مسبوق في تاريخها في عدد الضيوف الذين نقلتهم خلال شهر أبريل الماضي

حيث بلغ عدد المسافرين إلى 2.906.070 ضيفاً عبر شبكة رحلاتها التي تغطي 27 محطة داخلية، وتصل إلى 59 وجهة دولية، مما يعكس مبادرات برنامج التحول SV2020 الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية ويتسق في أهدافه مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني ولتحسين الخدمة لضيوفها، سواء في الجو أو على الأرض وتحديث وتنمية الأسطول.

كما نقلت “السعودية” منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل عشرة ملايين ضيف على رحلاتها الداخلية والدولية، على متن طائرات أسطولها الحديث، وكانت قد سجلت العام الماضي 2016م ولأول مرة في تاريخها تجاوز عدد الضيوف خلال عام واحد رقم الثلاثين مليون ضيف.

وأعتبر المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لجميع منسوبي “السعودية” في مختلف القطاعات ومواقع الخدمة لمواصلة العطاء ومضاعفة الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات للناقل الوطني”.

وأشار الجاسر إلى أن عدد طائرات أسطول “السعودية” يبلغ حالياً 134 طائرة حين أعلنت برنامجاً لتحديث وتنمية الأسطول إلى 200 طائرة حديثة قبل نهاية عام 2020م, مبينا أنه خلال العام الماضي استقبل أسطول “السعودية” 27 طائرة جديدة ومتنوعة من طراز بوينج B777-300ER، وبوينج B787-9 دريملينر، وإيرباص A330-300 الإقليمية، وإيرباص A320، كما استقبلت منذ بداية عام 2017م، 11 طائرة جديدة أخرى من مجموع 32 طائرة سيتم استلامها قبل نهاية العام، وهو أكبر عدد من الطائرات الجديدة ينضم لأسطول “السعودية” خلال عام واحد، حيث سينخفض معدل عمر طائرات الأسطول إلى أقل من أربع سنوات، وهو من أقل معدلات أعمار الأساطيل على مستوى شركات الطيران الكبرى في العالم.