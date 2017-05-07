القبص على مصريين حاولا تهريب 854 ألف حبة مخدرة بتبوك

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تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة تبوك قطاع “ضباء”، من ضبط شخصين من الجنسية المصرية، حاولا تهريب 854.600 من أقراص “الأمفيتامين” المخدرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي أنه “ أن أنظمة المراقبة الإلكترونية بحرس الحدود رصدت فجر يوم الخميس الماضي قاربا عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع ضباء بمنطقة تبوك أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادماً من السواحل المصرية”.

وأضاف : “على الفور تم اعتراض القارب وإطلاق النار عليه حتى تمت محاصرته وإيقافه وأثناء ذلك قام مستقلوه بإلقاء عدد من البراميل البلاستيكية التي كانت على متن القارب في البحر، وبحمد الله تم القبض عليهما واعترافهما بتهريب المخدرات وإلقاء البراميل التي كانت محملة بالمخدرات في البحر وكانا شخصين مصريي الجنسية”.

وتابع: “تمت المباشرة في استخراج البراميل من البحر والتي وجد البعض منها مربوطا بحبل وموصلا بالمخطاف واتضح بعد انتشالها وتفتيشها احتواؤها على ما مجموعه ٨٥٤٦٠٠ قرص إمفيتامين “كبتاجون”، ولا تزال عمليات البحث مستمرة”.