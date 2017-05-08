الفالح: واثق من تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

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أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح اليوم الاثنين ، إن أسواق النفط تعيد توازنها بعد سنوات من زيادة المعروض

متوقعاً تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي قادته أوبك خلال النصف الأول من العام ليشمل 2017 بالكامل.

وتعهدت أوبك بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام لدعم السوق.

وقال الفالح في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الاثنين “بناء على المشاورات التي أجريتها مع الأعضاء المشاركين أنا واثق من تمديد الاتفاق للنصف الثاني من العام”

وأضاف: هبوط الأسعار في الآونة الأخيرة يرجع إلى موسم انخفاض الطلب وأعمال صيانة مصافي النفط، وكذلك نمو الإنتاج من خارج أوبك خاصة في الولايات المتحدة.