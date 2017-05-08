الإطاحة بـ”5″ سعوديين ومغربي تورطوا في “16” جريمة سرقة بالرياض

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تمكنت شرطة العاصمة الرياض من الإطاحة بخمسة سعوديين ومغربي تورطوا في ارتكاب 16 حادثة سرقة لمنازل غرب العاصمة الرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أن الأجهزة المختصة رصدت عدد من حوادث سرقة المنازل والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهرات وممتلكات شخصية غرب العاصمة الرياض.

وقال الميمان أنه وعلى إثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بتشكيل فريق عمل لدراسة تلك البلاغات واتخاذ جملة من الاجراءات أسفرت عن تحديد الاشتباه في (ستة متهمين خمسة سعوديين ومغربي) ثبت وقوفهم خلف تلك الحوادث

وأضاف “بمتابعتهم تم تحديد أماكن تواجدهم حيث جرى إعداد كمائن محكمة أسفرت عن القبض عليهم تباعاً، وبسماع أقوالهم مبدئياً اقروا بارتكاب ( 16 ) حادثة سرقة منازل والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة الكترونية موزعين الأدوار فيما بينهم، وقاموا بالدلالة على المواقع التي قاموا بالسرقة منها حيث تطابقت مع ما هو مقيد في سجل البلاغات.

وتابع الميمان ” تم التحفظ على المتهمين وإيقافهم بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق معهم ومقارنة أسلوبهم الإجرامي بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم بحقهم حسب الإختصاص “.