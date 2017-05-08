القتل تعزيراً لمواطن قتل زوجته بطلقات نارية في رأسها وصدرها بالقطيف

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الأثنين بمحافظة القطيف حكم القتل تعزيراً بمواطن أقدم على قتل زوجته بالرصاص

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ الحكم أفادت فيه أن المدعو/ نور بن علي بن عبدالله آل أحمد – سعودي الجنسية – أقدم على قتل زوجته / نوال بنت عبدالله بن علي المرزوق – سعودية الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليها عدة طلقات تجاه رأسها وصدرها مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما.

وأشارت بيان الداخلية إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وقالت أنه “وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ونظراً لبشاعة جريمته بإقدامه على قتل زوجته وطفلتهما على يده مما تنعدم معه معاني الأبوة والإنسانية ولتعدد سوابقه مما يدل على تأصل الإجرام في نفسه وإصراره على ارتكاب المحرمات فقد حكم عليه بقتله تعزيراً ، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم محذره في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.