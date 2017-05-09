مسؤولة أممية : تخليص العالم من الفقر يعني وضع المهمشين في صدارة أولوياتنا

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قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد ، إن القضاء على الفقر يعنى إعطاء الأولوية للمهمشين والمجتمعات الضعيفة حتى لا ندع أحدًا يتخلف عن الركب.

وأوضحت أمينة محمد خلال منتدى سياسي رفيع المستوى عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة أمس ، أن الفقر يتركز بشكل متزايد في بعض المناطق ويحاصر أجيالها المتتالية في حلقات مفرغة من الفقر. لذلك كان الهدف الأول للتنمية المستدامة القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

ويضم الاجتماع الذي افتتح أمس ممثلين عن الدول الأعضاء، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات ووزراء وبرلمانيون ورؤساء البلديات وممثلون عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

وسينظر الاجتماع على مدى ثلاثة أيام في أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتوصيات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية بغية استخلاص توصيات تتعلق بالسياسات لتوجيه عملية وضع السياسات المتكاملة للقضاء على الفقر كجزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 م.