العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تقرير: 100 ألف موظف تعرضوا لمخالفات نظام العمل

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تقرير: 100 ألف موظف تعرضوا لمخالفات نظام العمل
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أظهر تقرير صادر عن  وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن أكثر من 100 ألف موظف تعرضوا لمخالفات نظام العمل خلال عام 2016

وأشار التقرير إلي أن الوزارة نظرت في نحو 12.6 ألف قضية عمالية العام الماضي بينها 6.5 ألف قضية واردة و6.1 ألف قضية منتهية، تمثل قضايا متعلقة بحقوق ومخالفات وقعت على نحو 102.6ألف عامل، بينهم 52.4 ألف قضية جديدة و50.2 ألف موظف تم إنهاء قضاياهم.

وأوضح التقرير أن نحو ألف موظف رفعوا قضايا عمالية للوزارة تتعلق بمخالفات لعدد من الأنظمة المنصوصة بنظام العمل والعمال.

منوها إلى بروز 10 أنظمة عمالية بالنظام ضمن المخالفات الأبرز والأكثر تكراراً في الخلافات العمالية، من بينها بنود تمثل حقوقاً خاصة بالمرأة العاملة، والموظف، بالإضافة إلى حقوق خاصة بإحلال الموظفين السعوديين وتدريبهم، وتوضيح اللائحة التنظيمية للعمل، وحقوق العمال خلال مهلة إنهاء الخدمة.

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التصنيف: محليات

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