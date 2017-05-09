الغرامة 160 ألف ريال لشركة إنتاج حيواني خالفت النظام

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غرّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة إحدى شركات الإنتاج الحيواني بمبلغ 160.000 ريال لمخالفتها نظام الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية بإرسال عينات مخبرية للفحص عن أمراض الثروة الحيوانية إلى خارج المملكة دون أخذ موافقة الوزارة الخطية على ذلك.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم قاسم،أن المادة 52 من نظام الثروة الحيوانية ولائحة التنفيذية ينص على إيقاع عقوبة على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية يقوم بإحدى المخالفات وتضمنت تفاصيل الفقرة 14 والتي نصت على إرسال عينات للفحص المخبري عن أمراض الثروة الحيوانية إلى مختبرات خارج المملكة بدون أخذ موافقة الوزارة الخطية.

وأشار الدكتور إبراهيم قاسم إلى الفقرة 17 من نفس المادة التي تنص على إدخال منتجات بيولوجية مثل الميكروبات الحية أو المضعفة أو اللقاحات أو الأمصال أو مواد تشخيصية أو منتجات حيوانية إلى المملكة بدون أخذ موافقة الوزارة الخطية.

وأبان الدكتور إبراهيم قاسم أنه يتطلب على كل من له صلة بالثروة الحيوانية ضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة، لكي لا يكون عرضه للمسائلة والعقوبة.