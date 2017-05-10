222 وظيفة للسعوديين في القطاع الخاص بالرياض

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أعلنت غرفة الرياض ، عن توفر 222 وظيفة للشباب السعودي بعدد من شركات القطاع الخاص والتي ترغب في شغلها بالكفاءات المؤهلة، وذلك عبر مركز التدريب والتوظيف بغرفة الرياض وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية فرع الرياض، وستجري المقابلات الخاصة بهذه الوظائف في الفترة من 15 الى 18 مايو الجاري بمقر الغرفة.

وستجرى يوم الأثنين 15 مايو المقابلات الشخصية للحاصلين على المتوسطة والثانوية والدبلوم لشغل (53) وظيفة في شركة المطاعم الأهلية، والوظائف تحت مسمى (خدمة عملاء هاتف، محاسب زبائن، مشرف فريق) وستكون المقابلات بمقر الغرفة العاشرة صباحاً.

كما سيتم يوم الثلاثاء 16 مايو إجراء المقابلات الشخصية للحاصلين على البكالوريوس والدبلوم لشغل (50) وظيفة في شركة الشايع الدولية للتجارة، والوظائف تحت مسمي (برنامج MTV تدريب منتهي بالتوظيف) وستكون المقابلات بمقر الغرفة العاشرة صباحاً.

وسيشهد يوم الأربعاء 17 مايو إجراء المقابلات الشخصية للحاصلين على الثانوية والمتوسطة والدبلوم لشغل (19) وظيفة في شركة الرياض للاستثمارات ، والوظائف تحت مسمي (مساعد فني انتاج، فني ميكانيكا انتاج، مدخل بيانات) وستكون المقابلات لشغل هذه الوظائف بمقر الغرفة العاشرة صباحاً.

فيما ستجرى في يوم الخميس 18 مايو المقابلات الشخصية للحاصلين على المتوسطة و الثانوية لشغل (100) وظيفة فندقية في معهد عبدالمحسن الحكير ، وستكون المقابلات لشغل هذه الوظائف بمقر الغرفة العاشرة صباحاً.