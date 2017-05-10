تعرف على مرض “اللايم” البكتيري وأعراضه

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جدّة – سامية خمّاش

تتشابه الكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان في أعراضها ، ولكن ثمة هنالك أمراض لم نسمع بها ظهرت مؤخراً مثل مرض “اللايم” حيث أنه عبارة عن تلوث معدي يستهدف أجهزة عديدة في جسم الإنسان عن طريق لدغة حشرات من أنواع القوارض . والكثير من الناس يجهل ذلك المرض ولذا وضعت “البلاد” على منضدة الدكتور وائل الغفاري أخصائي أمراض الباطنية بعض الاستفسارات حول بداية مرض اللايم ومراحل تطوره .

دكتور حدثنا عن مرض اللايم وماهي أعراضه؟

هو مرض بكتيري غير معدي ينتقل عن طريق اللدغ من نوع معين من الحشرات يسمى ” “deer tick(( قراد الغزلان )) , حيث يحصل المرض عندما تنتقل هذه البكتيريا من خلال الجلد إلى الجسم محدثا بذلك تغيرات في الجلد , المفاصل , القلب و الجهاز العصبي و غالباً ما تحصل هذه التغيرات على مراحل عند عدم علاجه .

كيف يتم تشخيص المرض ؟

الحقيقة أن تشخيص هذا المرض يعتمد في المقام الأول على التاريخ المرضي و الكشف السريري من خلال ظهور بعض الأعراض كالطفح الجلدي و الحمى ثم التأكد بعمل تحاليل مختبرية معينة قادرة على اكتشاف مضادات مناعية خاصة .

و ما هي مراحله؟

مراحل المرض يمكن تقسيمها إلى 3 مراحل المرحلة الأولى عند اختراق البكتيريا للجلد بمساعدة الحشرة الناقلة له تحدث التهاب جلدي موضعي مميز, يشبه شكل ” عين الثور ” و تأخذ هذه المرحلة من أيام إلى أسابيع و قد تصاحبها حمى , تصلب في المفاصل , صداع غير مسبب , انتفاخ في الغدد اللمفاوية . أما المرحلة الثانية : ينتقل المرض إلى القلب و الجهاز العصبي وفي المرحلة الثالثة يحدث خلل في الإحساس و الجهاز الحركي ويصحب ذلك التهاب في المفاصل .

ومن هم الأكثر عرضة للإصابة به ؟

غالبا ما يظهر في الأطفال من عمر 5-14 سنة و البالغين من عمر ” 40-50 سنة , و يكثر في المناطق المتواجد فيها الحشرة الناقلة بكثرة مثل : المملكة المتحدة و الولايات المتحدة كما يشيع في العاملين بالأخشاب .

هل يوجد علاج لمرض اللايم؟ أم يعد من الأمراض المزمنة؟

هو من الأمراض التي يمكن علاجها نهائيا إذا ما تم اكتشافه في وقت مبكر، إذ يعتمد العلاج على مرحلة المرض , و يشمل بعض المضادات الحيوية و بعض المسكنات الخاصة في حال وجود اّلام و غالبا ما تختفي الأعراض بعد العلاج من أيام إلى أسابيع .

كيفية الوقاية عن مرض اللايم؟

يكون ذلك من خلال بعض المواد التي تساعد في طرد مثل تلك الحشرات و خاصة عند السفر أو الذهاب إلى المناطق الزراعية أو التي تكثر فيها الغابات كما يفضل زيارة الطبيب عند ظهور الأعراض التي ذكرتها اّنفا حتى يسهل علاجه.

لماذا هو شبه مجهول في منطقتنا؟

ربما لأنه لم تسجل حالات إصابة عندنا , إذ تم اكتشاف هذا المرض بالولايات المتحدة الامريكية عام 1982م و منذ ذلك الوقت إلى الحين تم اكتشاف عدد من الحالات في الصين و أوروبا و اليابان.