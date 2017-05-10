“الفيصل” يدشن “قافلة ملتقى مكة الثقافي “

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جدة: البلاد

تصوير: صالح سالم

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، قافلة ملتقى مكة الثقافي بعنوان ” كيف نكون قدوة؟” ، التي انطلقت من أرض الفعاليات في أبحر الجنوبية ، بمشاركة 100 مركبة برية وبحرية تمثل 56 جهة حكومية وخاصة من محافظات المنطقة.

وتأتي قافلة ” مكة ” ضمن البرامج الختامية التي يطلقها ملتقى مكة الثقافي في عامه الأول بهدف تسليط الضوء على مكتسبات منطقة مكة المكرمة، وترسيخ أصالة الهوية الثقافية والاجتماعية ، لتتضافر الجهود نحو التنمية المجتمعية الشاملة.

ورفع الأمير خالد الفيصل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لرعايته ودعمه لكل عمل ومجهود إبداعي فيه خدمة للوطن والمواطن، مضيفا ” ما شاهدناه اليوم بداية رائعة لمستقبل أروع ، وهذه أول محاولة وقد أدت الرسالة خير أداء” ، متوقعا أن يتطور العمل في السنوات المقبلة – بإذن الله – للأفضل .

وقال سموه ” لا نستكثر من السعوديين الإبداع ، فهم أهله ، وهم الذين أسسوا هذه الدولة ، وهذا الكيان، هم الذين قدموا للعالم أنموذجا أمثلا للحياة في ظل القرآن الكريم والسنة النبوية ، وهم الذين قالوا للمستحيل لا مستحيل ، مختتماً سموه ” سنفعل كل ما نستطيع لنؤدي هذه الرسالة العظيمة رسالة الإسلام ، ولنبرهن للعالم أجمع أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ” إلى ذلك أنطلق الحفل بعرض مرئي عن القافلة وعن الجهود التي بذلتها الجهات المشاركة استعداداً لإطلاقها، إضافة للمراحل التي مرت بها حتى تخرج بشكل ابداعي يتناسب مع توجه الملتقى.