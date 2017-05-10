جدة تستقبل الطالب “فارس الشهري” الأول عالمياً في مجال الهندسة

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جدة: عادل بابكير

استقبلت مدينة جدة مساء اليوم الطالب فارس الشهري الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال الهندسة والميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمي للبحث العلمي في مجال البيئة والطاقة المستدامة(I sweep) والتي أقيمت في مدينة هيوستن الأمريكية في الفترة من 3-8 مايو

وكان المشروع البحثي الذي تقدم به الطالب يتعلق حول تطوير أداة ميكاترونية (روبوتية) لتحديد وفصل الخلايا الحية باشراف الدكتور أيسر العمري والدكتور جاكوب.

وكان في استقبال الطالب الشهري، عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله المعطاني ومدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي ومدير ادارة الموهوبين الدكتور خالد الرابغي ومدير النشاط العلمي بادارة تعليم جدة علي البرادعي وممثل مجلس ادارة مدارس دار الفكر نوح هشام واحمد يوسف زينل علي رضا. وعددا من الشخصيات التربوية والإعلامية ومشاهير التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المرئية والمقرؤة والاذاعية .

وقال مدير عام مدارس دار الفكر المكلف أحمد زينل علي رضا لـ”البلاد” أن الإنجاز الذي حققه الطالب فارس الشهري هو مفخرة لنا جميعا فقد استطاع بتوفيق الله ان بلفت أنظار العالم لقدرة الشباب السعودي على الإبداع والتميز عالميا ، وأضاف فارس مع نخبة من زملاءه وفرت لهم المدارس وسخرت لهم كل امكانياتها من أجل أن يشاهد العالم اجمع قدرات الشباب السعودي على كسب المراكز الاولى، مشيرا إلى أن الطالب أسعد حامد احد طلاب المدارس حقق بداية هذا الأسبوع المركز الثالث عالميا في مجال الرياضيات في أولمبياد البلقان للرياضيات في نسختها ٣٤ والتي أقيمت بدولة مقدونيا في الفترة من 2-7 مايو بمشاركة 116 طالب وطالبة يمثلون 19 دولة.



وبارك عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله المعطاني للطالب الذي حقق هذا الانجاز الذي يعد مفخرة للوطن .

بدوره هنأ مدير التعليم بجدة الاستاذ عبدالله الثقفي الطالب الشهري هاتفياً ، مبدياً سعادته باستقبال بطل اجتهد في تقديم صورة حقيقية لأبناء المملكة معتبراً مشروعه البحثي بمثابة مفخرة للعالم اجمع ، فما تقدير العالم اجمع في هذا الاولمبياد لعمل الطالب فارس الا لانه مشروع نادر ومميز وفريد من نوعه.

من جهته أوضح مدير مدارس دار الفكر معتوق الشريف لـ”البلاد” بأن فارس يعد من الطلاب المميزين مشيراً إلي أنه عمل على مشروعه في الصيف الماضي بأعرق الجامعات الأمريكية وأكمله هذا العام في جدة بكل جد واجتهاد فكان نموذجا للباحث المميز وأضاف : كان مشروعه محط أنظار العالم واستحق ما كان يرمي له من تميز عالمي .