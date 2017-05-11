العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مصرع “8” أشخاص جراء زلزال ضرب شمال غرب الصين

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مصرع “8” أشخاص جراء زلزال ضرب شمال غرب الصين
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ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجات على مقيار ريختر منطقة شينجيانغ الواقعة شمال غرب الصين.

وذكرت وكالة “شينخوا” للأنباء صباح اليوم، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء الزلزال، وأن 11 شخصًا أصيبوا أيضًا

وأشارت إلى أن العديد من المباني تشققت أو انهارت بالزلزال.

وقالت الإدارة الصينية للزلازل، إن الزلزال وقع في مقاطعة تاكسكورجان النائية بمدينة كاشجار على عمق ثمانية كيلومترات.

وكثيرًا ما تتعرض منطقة شينجيانغ لزلازل، تتسبب غالبيتها في أضرار محدودة.

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التصنيف: دولية

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