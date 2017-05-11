العمل والتنمية الاجتماعية تبحث عن « امرأة حرقت قلب طفلة»

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ناشدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية المواطنين بتزويدها بمعلومات عن سيدة قامت بتصوير طفلة وحرقت قلبها على والدتها المريضة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، اليوم الخميس في تغريدة على حسابه في تويتر: ‏”من تتوافر لديه معلومات عن المرأة يرجى تزويد الوزارة بها”

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتويتر وسماً اطلقوا عليه ” (#امرأة_تحرق_قلب_طفلة) نشروا من خلاله مقطع فيديو يظهر قيام المرأة بتصوير الطفلة وسؤالها حالة والدتها الصحية ثم بدأت باستفزازها والتشمت بها حتى انفجرت الطفلة باكية .

وطالب متداولوا المقطع بسرعة القبض على السيدة ومحاسبتها علىتصرفاتها المتجردة من الإنسانية.