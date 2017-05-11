الرياض.. القبض على يمني يبيع “المعسل” لمشغل نسائي

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أوقعت شرطة العاصمة الرياض بمقيم يمني الجنسية بتهمة توصيل مشتقات التبغ (المعسل) لإحدى العاملات بأحد المشاغل النسائية بالرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أن عملية القبض على المتورط في تلك القضية جاءت عقب رصد مقطع فيديو يظهر من خلاله أحدهم يعمل في محل لبيع مشتقات التبغ , يقوم بتسليم فتاة تعمل في مشغل نسائي كيساً كان بحوزته.

وأضاف الميمان أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قامات باتخاذ جملة من الإجراءات البحثية الكفيلة بكشف حيثيات المقطع و تحديد أطرافه، ووفقاً لما أتخذ من إجراءات فقد تم تحديد موقع المشغل الظاهر في المقطع , وبوضعه تحت المراقبة تم رصد الشخص الذي تكرر تردده للموقع وضبطه (يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر ) وبمناقشته أفاد أنه يعمل سائق توصيل لدى أحد محال بيع مشتقات التبغ وأنه يقوم بالتوصيل الطلبات بناءً على طلب مسؤول المحل (تم ضبطه في وقت لاحق / يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر)، وبمناقشته أفاد أن سيدة تعمل في المشغل تقوم بطلب مشتقات التبغ منه حيث يقوم بتكليف السائق بايصال الطلبات لها.