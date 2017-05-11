الحائزة على الجائزة الكبرى في جائزة معلم جدة المتميز لـ(البلاد): “الجائزة حلم سعيتُ إليه .. والفوز كان نُصب عيني”

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جدة: صالح سالم

عبرت الحائزة على الجائزة الكبرى لمعلم جدة المتميز المعلمة تغريد بنت محمد الغامدي عن سعادتها البالغة بنيلها الجائزة وقالت إن مشاركتها في جائزة المعلم المتميز كان لها الاثر البالغ في السعي الدؤوب والبحث المستمر لكل ما من شأنه الرقي بمخرجات ومستويات التعليم العام كما غرست في داخلنا دقة العمل و توثيق الاعمال و التخطيط المنظم سيما وأنها جائزة ومبادرة مجتمعية متاحة لجميع معلمي ومعلمات جدة لإبراز قدرات المعلمين المتميزين.

ونوهت المعلمة تغريد الغامدي في حديث لـ”البلاد” أن فكرتها كانت ترمي لحل مشكلة تفاوت المستوى التحصيلي بين الطالبات وسد الفجوة بين المناهج التعليمية ومتطلبات سوق العمل والواقع الحقيقي لتحقيق رؤية 2030 في التعليم ، واشارت إلي أن مشروعها تم تقسيمه الي أربعة مراحل تمثل الجزء الأول منها الانفوجرافيك حيث عملت في فكرتها على تصميم انفوجرافيك لكل درس على هيئة لغز يحتوي أبرز معلومات الدرس وعدد من المعلومات الاثرائية والاحصائيات حيث تقوم الطالبات على تحليله، بالإضافة إلى المراجعة التكاملية في الجزء الثاني، بينما شمل الجزء الثالث على الاختبار التكاملي، والرحلات التعليمية الواقعية المرتبطة بوحدات المنهج بالجزء الرابع”.

وأكدت الغامدي أن تجربتها ساهمت في تحقيق مستويات عليا بين الطالبات، وساهمت في السعي الدؤوب والبحث المستمر لكل ما من شأنه الرقي بمخرجات ومستويات التعليم العام وقالت الغامدي “غرست في داخلنا دقة العمل و توثيق الاعمال و التخطيط المنظم”.

وبينت أن الجائزة كانت بالنسبة لها حلم سعت لتحقيقه وأكرمها الله بنيله هذا العام، موضحه أن هذا الجهد سعت لتحقيقه لتهديه لكل من ساندها وبعثت شكرها لوالدتها ووالدها وزوجها وابنائها موسى ومؤيد وطالباتها في الثانوية 14 للبنات بجدة.

وحول توقعاتها لتحقيق الجائزة الكبرى قالت الغامدي ” الفوز كان نصب عيني وهذا مما دفعني لتقديم مزيداً من العمل الدؤوب والمتواصل رغم الصعاب والمشاق وتحقيقي للجائزة الكبرى كان اروع حلم تحقق في مسيرتي المهنية، حيث أتمنى لجائزة جدة الاستمرار على هذا المنوال لأعوام واعوام لأنها ستدفع بعجلة التعليم للأمام وستمنح للمعلم مكانته المرموقة وستزرع روح المنافسة بين المعلمين لتقديم الافضل مما سيرفع من جودة التعليم في بلادنا”.