تحذيرات من هجوم فيروس «الفدية الخبيثة» على المملكة

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حذر المركز الوطني للأمن الإلكتروني من وصول فيروس الفدية الخبيثة “رانسوم وير”، إلى المملكة الذي ضرب الفيروس عدداً من الدول أمس الجمعة

وشدد المركز الوطني للأمن على ضرورة إغلاق بعض المنافذ المتصلة بالإنترنت؛ لتجنب تضرر أجهزة الحاسوب بالفيروس الجديد.

وقال المركز: “إنه لاحظ انتشار فيروس فدية (Ransomware) للأجهزة العاملة بنظام ويندوز، ونصح بإغلاق المنافذ المتصلة بالإنترنت (١٣٥، ١٣٩، ٤٤٥)، إلى جانب تثبيت التحديث (MS17-010) من أجل إغلاق الثغرة المستغلة في هذا الهجوم”.

وكان فيروس إلكتروني جديد يحمل اسم “الفدية”، قد ضرب شبكات الكمبيوتر للشركات والبلديات في عشرات البلدان أمس الجمعة، معطلاً بذلك قرابة 45 ألف حاسوب آلي في قرابة 99 دولة من خلال الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر ومن ثم يطلب مالاً لإعادة تشغيل النظام.