غداً.. “الفيصل” يدشن فعاليات الأسبوع الثقافي لملتقى مكة

شارك عبر واتساب

يدشن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , بفندق الانتركونتننتال غدا , فعاليات الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي , الذي يشهد على فترتين صباحية ومسائية لثلاثة أيام , ندوات ومعارض للجهود التي قدمتها الجهات الحكومية والخاصة تحت شعار “كيف نكون قدوة؟ ” إضافة إلى معرض تشكيلي.

ويستهل الأسبوع الثقافي فعالياته صباح غد , بندوة عن “أسئلة القدوة” يشارك فيها كل من سمو أمير منطقة مكة المكرمة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , ومدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج , ويديرها مستشار وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي , في حين تعقد مساءً ثلاث ندوات حول بناء نماذج القدوة في الرياضة، وفي ريادة الأعمال، وكذلك في بناء نموذج القدوة في الإعلام.

ويشهد صباح يوم الاثنين عقد ندوة بعنوان “الثقافة وصناعة القدوات”, ومساءً ندوة بعنوان “طريقنا للقدوة”.

وتختتم فعاليات الأسبوع الثقافي مساء يوم الثلاثاء بندوة لإمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي , تحت عنوان “كيف نكون قدوة ؟” وذلك في قاعة الملك فيصل بجامعة الملك عبدالعزيز , يديرها مدير عام الشؤون الإسلامية في منطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي .

يذكر أن ملتقى مكة الثقافي قد انطلق منذ سبعة أشهر قُدمت خلالها 238 مبادرة لـ 64 جهة حكومية وخاصة , و 108 مبادرات فردية، وأعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي عن نتائج جوائزه وأطلق قافلته، ويواصل الملتقى الأسبوع الحالي ختام أعماله بالأسبوع الثقافي والحفل الختامي الذي من المقرر أن يقام الأربعاء القادم.