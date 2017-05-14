التخصصات الصحية تتوعد منتحلي الشخصيات في اختباراتها بإجراءات رادعة

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ضبطت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متقدماً حاول تمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلا عنه في احدى مراكز الاختبارات التي تقدم اختبار الخدمات الطبية الاسعافية (EMS) ، وشددت على أنها ستقف بحزم ضد أي ممارسات مخالفة وخصوصاً انتحال الشخصيات

وأوضح المتحدث الرسمي لـ”الهيئة” عبدالله الزهيان، أن لوائح “الهيئة” فيما يتعلق بالغش في اختبارات التصنيف المهني صارمة تصل إلى المنع من العمل وتبليغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، مضيفاً أن لائحة التصنيف المهني تحدد في فصلها الثاني للممارس الصحي العقوبات التي تترتب على الغش في حال ثبوته والتي وضعت لتحقيق أعلى معدلات الالتزام نظراً إلى أن الممارسة الصحية تتصل بشكل مباشر بسلامة المرضى والمجتمع وأي تهاون في ذلك سينعكس سلباً على جودة الخدمة الصحية.

وأضاف أن المراكز التي تقدم فيها اختبارات “الهيئة” تمتلك الخبرة والقدرة العالية لضبط محاولات انتحال الشخصية عبر وسائل تقنية متقدمة، داعياً الممارسين الصحيين إلى التحلي بأخلاقيات الممارس الصحي حيث تفترض “الهيئة” في الممارس الوعي والإدراك والاهتمام بتطوير ذاته لخدمة المجتمع.