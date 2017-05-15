غرامات مالية تنتظر مخالفي أنظمة السلامة بمحطات الوقود

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تعتزم مديرة الدفاع المدني خلال الأيام القادمة تطبيق لائحة جديدة على المخالفين لأنظمة السلامة في محطات الوقود

وشدد مدير الأمن والسلامة بالدفاع المدني في المدينة المنورة على تطبيق المخالفات المالية على قائدي المركبات حال عدم التقيد باشتراطات السلامة، كاستخدام الهاتف الجوال، وعدم إطفاء المركبة، إضافة للتدخين ورمي أعقاب السجائر داخل محطات الوقود.

ونوه بأن عدم التقيد بالإرشادات والتعليمات الموضحة في محطات الوقود يؤثر على سلامة الجميع، مشيرًا إلى أن التقيد بالتعليمات يساهم في زيادة نسبة سلامة المجتمع وهو مطلب مهم للجميع.

وشدد على ضرورة إلزام كافة محطات الوقود بوضع إرشادات السلامة بموقع يمكن رؤيته من قبل قائدي المركبات، إضافة إلى صور توضيحية.